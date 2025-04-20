Mert Hakan Yandaş Hastaneye Götürüldü

FUTBOLCU SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede tedavi sürecinin devam edeceğini duyurdu.

NADİR GÖRÜLEN BİR SORUN

Yapılan açıklamanın ardından, Mert Hakan’ın sağlık durumu ile ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu 10 binde 1 oranında görülen nadir bir sağlık problemi ile karşı karşıya kaldı. Enfeksiyon değerlerindeki düşüşün sağlanamaması üzerine, daha steril bir ortamda tedavi edilmesi kararlaştırıldı.

KAYSERİSPOR MAÇINA KATILAMAYACAK

Fenerbahçe’nin açıklamalarında, “Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bu gelişme ile birlikte, Mert Hakan Yandaş’ın Kayserispor maçında oynama olasılığı kalmadı. Fenerbahçe’de bu sezon 14 lig maçına çıkan Mert Hakan, 2 asist yaptı.