Gündem

Mert Hakan Yandaş İle Taraftar Arasında Tartışma

OLAYLAR YAŞANDI

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 0-0 devam ederken, tribünlerde gerginlik baş gösterdi. Fenerbahçe’nin sakat olan oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maçı tribünden izlemekteydi ve Samsunspor taraftarlarıyla bir tartışma yaşadı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Önemli bir gelişme olarak, Yağız Sabuncuoğlu’nun bildirdiğine göre, Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor taraftarları arasındaki tartışma büyüyünce, olay yerine çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Bu müdahale ile Fenerbahçe heyetinin bulunduğu bölüm güvenli bir şekilde kontrol altına alındı.

Sakatlığı Nedeniylə TRİBÜNDEN İZLEDİ

Mert Hakan Yandaş, sakatlığından dolayı maça kadroda yer almazken, karşılaşmayı tribünden takip etme kararı aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Fidan, Al Sani ile Görüşme Yaptı

Türkiye, Gazze için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Gündem

Türkiye Genelinde Gazze Destek Yürüyüşleri Gerçekleşti

İsrail'in Gazze saldırıları Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen yürüyüşlerde binlerce kişi, Gazze'ye destek vererek saldırıları kınadı.

