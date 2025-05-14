Mert Hakan Yandaş İyileşti, Sevindirici Haber Geldi

Mert Hakan Yandaş’tan Sevindiren Haber

ENFEKSİYON TEDAVİSİ

Mert Hakan Yandaş, yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının tedavisi için çeşitli yollar denendi. Sonuç alınamayınca futbolcu, bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Uzun bir süredir hastanede süren tedavisi sona erdi ve futbolcunun son durumu belli oldu.

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Büyük bir talihsizlik yaşayan Yandaş’ın, milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası geçirdiği ifade edildi. Geçtiğimiz gün Hürriyet’e konuşan kulüp kaynakları şu şekilde açıkladı: “Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum.”

Sarılacivertli kulübün deneyimli futbolcusunun tedavisinde son gelişmeler oldukça sevindirici. Milliyet’te yer alan habere göre, Mert Hakan Yandaş’ın yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından tamamen iyileştiği bildirildi.