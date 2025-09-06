Haberler

Mert Hakan Yandaş’tan güzel haberler geldi

MERT HAKAN YANDAŞ’TAN MÜJDELİ HABER

Uzun bir zamandır sakatlık sorunlarıyla karşılaşan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile olan ilişkisini sürdürmeye devam ediyor. Başarılı orta saha oyuncusu, Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun doğum gününü kutlamak amacıyla Instagram canlı yayınında yer aldı.

SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Yandaş, yayın sırasında sakatlığına dair bilgi vererek, “Sakatlığım çok az kaldı. Allah’a şükür geçmek üzere.” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’ye Sivasspor’dan transfer olan Mert Hakan Yandaş, şu ana kadar 149 karşılaşmaya çıkarak 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

Aksaray'da alkol etkisindeki iki kişi, kimlik kontrolü sırasında güvenlik güçlerine direnerek zor anlar yaşattı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle durum daha da gerginleşti.
Artova’da Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Artova ilçesinde bir evde çıkan yangın, yapıyı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

