Mert’in Dışlanması Büyük Tepki Çekti

OLAYIN BAŞLANGICI

Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM’de 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile oyun alanına gitmek için yola çıktı. Fakat işletme yetkilileri, Mert’in Down Sendromlu olduğunu fark ettiklerinde, çocuğa bilet veremeyeceklerini bildirdi. Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yapabiliyorken, Mert’in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması öğretmeni Karakurt’un büyük tepkisini çekti. Bu durum, işletme yetkilisi kadın ile öğretmen arasında tartışmalara neden oldu.

TEPKİLERİN YÜKSELİŞİ

İşletme yetkilisi kendini savunarak “Biz özel bir işletmeyiz” dedi. Ancak öğretmen Karakurt, işletmeyi yetkili mercilere şikayet edeceğini belirtti. Mert içeriye alınmayınca, öğretmen diğer velilere seslenerek işletmeye tepki göstermelerini istedi. O sırada diğer çocukların oyun oynarken, Mert’in onları camdan izlemesi duygusal anlar yarattı. Öğretmen bu anları kaydederek “Burası bazı çocukları güldüren bazı çocukları ağlatan bir yer” ifadesini kullandı.

BİLDİRİMLER VE AÇIKLAMA

Yapılan bu olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlamıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi. Ayrıca, tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu vurgulandı.

DENETİM VE MÜHÜRLENME KARARI

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mert’in oyun alanına alınmadığı belirtilen işletmenin mühürlendiğini duyurdu. Beşikçioğlu açıklamasında şunları söyledi: “Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, bazı şubelerdeki çocuk oyun alanlarının ruhsat ve izinlere sahip olmadan faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle, mevzuata aykırı işletilen oyun alanları mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir. Olayın ardından yapılan incelemeler, sadece yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda gelen bildirimlerin ve şikayetlerin değerlendirilmesi için yapılmıştır. Etimesgut Belediyesi olarak her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.