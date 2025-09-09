Mert’in Tedavisinde Zorluklar Yaşanıyor

HASTALIĞI NEDENİYLE YÜRÜYEMİYOR VE KONUŞAMIYOR

Antalya’da yaşayan 6 yaşındaki Mert Kendir, yaşadığı hastalık nedeniyle yürüyemiyor, konuşamıyor ve tek başına hiçbir şey yapamıyor. Kendisine net bir tanı konulamaması sebebiyle tedavi olamayan Mert’in ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için yardım arayışında. Kepez ilçesinde ikamet eden Mehtap ve Mücahit Kendir çifti, 2019 yılında doğan Mert’in hareketlerindeki değişiklikleri fark ettikten sonra doktora başvurdu. Yapılan muayenelerde herhangi bir tanı konulamazken, Mert’in durumu zamanla kötüleşti.

FARKLI DOKTORLARDA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Kendir ailesi, Mert için farklı şehirlerde birçok doktora başvurdu. Ancak hiçbirinde net bir tanı elde edemediler. Mert’e, ilaç alabilmesi için serebral palsi hastası olduğuna dair belge düzenlendi. Desteksiz yürüyemeyen ve konuşamayan Mert için doktorlar, distoni ve kore hastalıklarının belirtelerini gözlemlediklerini bildirdi.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ OĞLUNA GÖRE AYARLIYOR

Mert’in durumu aile yaşamını da etkiledi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan baba Mücahit Kendir, çalışma saatlerini ve izinlerini oğlunun fizik tedavi ve dil terapisi günlerine göre ayarlamaya başladı. Bu gelişmeler sonucunda Mert’in kaydı yakında bir okula yapılmasına rağmen, tek başına hareket edemediği için okula gidemedi. Kendir ailesi, rapor eksikliği nedeniyle Mert’in evde eğitim alma şansının da bulunmadığını belirtti.

MADDİ OLARAK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR

Mert için yurt dışından gelen ilaçlar ve farklı doktor ziyaretleri aileyi maddi olarak zor durumda bıraktı. Mücahit Kendir, “Mert doğduktan kısa süre sonra başını tutamama, denge kuramama gibi şikayetlerle nörolojiye başvurduk. En son yapılan tetkiklerde distoni teşhis edildi, ancak net bir tanı alamadık. Mert, bağımsız hareket edemiyor ve her şeyde bizlere muhtaç” ifadelerini kullandı. Oğlunun okula gönderememesiyle ilgili kaygılarını dile getiren baba, “Zihinsel engeli yok, bedensel engelli. Ancak özel bakım gerektiriyor” diye konuştu.

HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUZ, SAĞLIĞINA KAVUŞSUN

Mehtap Kendir, çocuğunun sürekli yanında olması gerektiğini vurguladı. “Evde çok zor zamanlar geçiriyoruz. Oğlu­şumuzun sağlığına kavuşmasını, başka hiçbir şey istemiyoruz” dedi. Mert’in durumu, aile için sürekli bir endişe kaynağı olurken, Mehtap Kendir, “24 saat yanında olmalıyız. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için destek bekliyoruz” diye ekledi.