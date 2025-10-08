Mert Kömür Hakkında Bilgiler Gün Yüzüne Çıkıyor

Son günlerde futbol dünyasında sıkça konuşulan isimlerden biri olan Mert Kömür, hakkında merak edilen pek çok bilgiyle gündemde. Mert Kömür kimdir, yaşı kaç, nerede doğdu? Hangi takımda oynuyor ve hangi pozisyonda görev alıyor? Tüm bu detaylar haberimizde yer alıyor.

GENÇ FUTBOLCU VE KULÜBÜ

Mert Kömür, Türk kökenli genç bir futbolcu olup, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg’da forma giymektedir. Orta sahada “10 numara” pozisyonunda görev üstlenen Mert, oyun görüşü ve teknik yetenekleri ile dikkat çekiyor. Türkiye doğumlu olmasına rağmen profesyonel kariyerinin önemli bir kısmını Almanya’da sürdürdü. Almanya U20 Milli Takımı’nda forma giyerek uluslararası tecrübe kazanmış olduğunun altı çizilmeli. Türkiye altyapı milli takımlarında henüz bir maça çıkmamış olsa da, son dönemdeki performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.

Mert Kömür, 14 Mayıs 2004 tarihinde Denizli’de dünyaya geldi. 2025 yılı itibariyle 21 yaşına girecek. Genç yaşına rağmen Bundesliga gibi üst düzey bir ligde düzenli forma şansı bulması, onun geleceğe dönük potansiyelini gözler önüne seriyor. Almanya’daki futbol eğitimine devam eden Mert, burada profesyonel kariyerine adım attı ve gelişimini bu ortamda gerçekleştirdi.

SÖZLEŞMELER VE PERFORMANS

Mert Kömür’ün Augsburg ile Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi mevcut. 2025 sezonunda Bundesliga’da gösterdiği etkileyici performans ile 7 maçta 2 gol ve 2 asistle doğrudan katkı sağlamış durumda. Özellikle Wolfsburg karşısındaki 1 gol ve 1 asistlik performansı, onu Avrupa futbol sahnesinde öne çıkartmayı başardı.

Mert Kömür, profesyonel kariyerine Almanya’da başlamıştır. Almanya U20 Milli Takımı’nda 7 kez sahaya çıkarak bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretmiştir. Oyun kurucu rolündeki başarısıyla orta sahada fark yaratan Mert’in piyasa değeri ise güncel olarak yaklaşık 5 milyon Euro. Türkiye Futbol Federasyonu, bu genç yeteneği A Milli Takım kadrosuna dahil etme yönünde çeşitli adımlar atmaya çalışıyor. Mert’in önümüzdeki dönemde milli takım tercihi ve kulüp kariyerindeki gelişimi, futbol camiası tarafından yakından izleniyor.