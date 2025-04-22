Mert Kumcu, Doğal Yaşam Alanını İnceledi

DOĞAL YAŞAM ALANINDA İNCELEMELER

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu. Kumcu, Valilik, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi iş birliğiyle Narlı köyünde inşası süren bu alana giderek, burada yürütülen çalışmaları gözlemledi ve görevlilerden detaylı bilgi aldı. Kumcu, alandaki hayvanlara mama verme fırsatı da buldu.

SAHİPSİZ HAYVANLARA DESTEK

Kumcu, İçişleri Bakanlığı ve Hakkari Valisi Ali Çelik’in talimatı doğrultusunda tüm ilçelerde sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturulduğunu belirtti. Bu alanların, hem vatandaşların güvenliği hem de hayvanların doğal ortamda kalmaları amacıyla yapıldığını ifade etti. Kumcu, “Burayı beş bölüm şeklinde oluşturduk. Kaymakamlığımız ve Çukurca Belediyemiz ile bu alanda faaliyet yürüteceğiz. Valimiz Sayın Ali Çelik’e desteklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz.” dedi.

İŞ BİRLİĞİYLE İLERLEME

Kumcu’ya Çukurca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncer Atasever de eşlik etti. Beraber yapılan bu çalışmalarla sahipsiz hayvanlara yönelik önemli adımlar atıldığı görülüyor.