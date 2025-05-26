Mert Müldür, Fenerbahçe’nin İlk Kartı

FENERBAHÇE’DE BEKLENMEDİK BİR GİDİŞAT

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile karşılaştığı maçta saha içinde ciddi bir sürpriz yaşadı. Fair-Play sıralamasında lider konumda olan sarı-lacivertliler, sezon boyunca ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

MERT MÜLDÜR’DEN TARİHİ AN

Mersin’de gerçekleşen mücadelenin 38. dakikasında, rakibin net bir gol pozisyonunu engelleyen Mert Müldür, doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı ve böylece takımını 10 kişi bıraktı. Bu durum, milli futbolcunun Fenerbahçe kariyeri açısından bir ilki temsil ediyor. Sarı-lacivertlilerin de 2024-2025 sezonunda bir oyuncusunun ilk kez oyundan atılmasına tanıklık etti.

FAIR-PLAY KARNESİNDEKİ DEĞİŞİM

Maç öncesinde 75 sarı kartla en centilmen takım unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe, bu kırmızı kartla Fair-Play karnesinde önemli bir değişim yaşadı.