Mert Murat Yaşar – Anneler Günü’nü Buruk Geçiriyorlar

ANNE VE KIZ ARASINDAKİ DERİN BAĞ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen 6 Şubat 2023’teki depremlerde yaşamını yitiren evlatlarının hatıralarıyla Anneler Günü’nü buruk duygularla kutlayan annelerden Birgül Güden ve Gülfidan Polat, yaşadıkları acıyla başa çıkmaya çalışıyor. Gaziantep’te yaşayan 23 yaşındaki Berfin Tektaş, anne ve babasını ziyaret etmek üzere İskenderun’a gitmişti. Kahramanmaraş merkezli depreme, babasının Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evinde yakalandı ve yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti. Babası ise bu felaketten kurtulmayı başardı.

KONTENYERDE HATIRALARLA YAŞAMAK

Afette evi hasar gören 54 yaşındaki anne Birgül Güden, Meydan Mahallesi’ndeki Sayek Konteyner Kenti’ne yerleşti. İki yıl geçmesine rağmen evladının acısı dinmiyor. Güden, kızının hatırasını, özel eşyaları, kıyafetleri ve fotoğraflarıyla süslediği konteynerde yaşatmaya çalışıyor. Anneler Günü’nü hüzünle geçiren Güden, evladının 2022’de yazdığı mektubu sürekli yanında tutuyor. “O rahat uyusun diye her gece duasını ediyorum,” diyen Güden, kızının özleminin her gün arttığını ifade ediyor.

KAYIP VE YOĞUN HÜZÜN

Birgül Güden’in hissinin derinliği, her cuma kızının mezarını ziyaret etmesiyle daha da belirginleşiyor. Kızına olan sevgisini ifade ederken, “Kızıma doğum gününde hediye ettiğim kolye ile onu toprağa gömerken, o kolye üstündeydi,” diyor. Özlemlerini dile getiren Güden, “Artık boynuma sarılıp ‘Anneler Günü’n kutlu olsun’ diyecek bir çocuğum yok,” şeklinde ifade ediyor. Arkadaşları, geçen yıllar içinde onun adını çiçeklerle yaşatmaya çalışıyor. “Zaman sadece alışmayı öğretiyor, unutmayı değil,” diyen Güden, kızının her zaman kalbinde yaşayacağını belirtiyor.

SON BİR GÖRÜŞME VE ACILAR

Ayakta kalan 77 yaşındaki Gülfidan Polat ise bronşit tedavisi için gittiği hastanede yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden kızı Filiz Kalkan’ın acısını taşıyor. Kızının düğün fotoğraflarıyla geçmişi hatırlayan Polat, “Depremden bir gün önce kızıma mantı ve dolma götürmüştüm. Sanki o gün onunla vedalaşmış gibi hissetmiştim,” şeklinde açıklıyor. Kızıyla son görüşmesinin ardından yaşadığı rüyayı anlatan Polat, “Sabaha kadar uyumadım, içim yandı,” diyerek o anların içindeki derin acıyı dile getiriyor. Kızından geriye kalan torunlarıyla hayata tutunmaya çalıştığını sözlerine ekliyor.