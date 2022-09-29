Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu nişanlandı.

Survivor yarışmasında aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ile Sude Burcu nişanlandı.

Survivor All Star 2022’de farklı takımlarda yarışan ve birliktelik yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler de yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Mert Öcal, Sude Burcu’ya evlenme teklif etmesinin ardından nişan yüzükleri de takıldı.

Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle birlikteliği süren Öcal, İzmir’e gidip Sude Burcu’yu ailesinden istedi.

Kız isteme merasiminin ardından Öcal tuzlu kahveyi içti ve ünlü çiftin yüzükleri takıldı.

Nişanlanan ikilinin bazı kareleri sosyal medyadan da yayınlandı.