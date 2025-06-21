Mert Öztürk, Kuralsız Sokaklar Geziyor

SINIRLARIN ÖTESİNDE KURALSIZ SOKAKLAR

Sınırların ötesinde dolaşan Mert Öztürk, kimsenin ulaşamadığı yerleri keşfediyor ve tehlikeyle iç içe bir gezinti yapıyor. “Kuralsız Sokaklar” isimli programı Pazar günü izleyicilerle buluşuyor. Peki, bu program hangi ülkede çekiliyor? Mert Öztürk’ün sunumu ile yayınlanacak “Kuralsız Sokaklar”, izleyicilere sıradışı deneyimler sunuyor. Zaman zaman Bangladeş’te bir trenin üstünde tehlikeli bir yolculuğa tanıklık edilirken, bazen de çetelerin kontrolündeki mahallelerin kapıları izleyicilere açılacak.

“Kuralsız Sokaklar”, dünyanın en kirli ülkelerinden biri olan Bangladeş’in sokakları ve Latin Amerika’nın en büyük şehri Sao Paulo’nun 150 bin nüfuslu favelaları gibi farklı yerlerde çekildi. Her bölüm, farklı kültür ve yaşam tarzlarını tanıtarak izleyicilere yeni pencereler açıyor. Mert Öztürk, “Mahalle aralarında top koşturup, çocukluğun ve ergenliğin tüm haylazlığını yaşayarak büyüyen belki de son nesildenim.” diyor. Kendini, sokak kültürünün sıcaklığına bağlı olan ve dijital çağın hızına ayak uydurmaya çalışan bir “90’lar çocuğu” olarak tanımlıyor.

Futbol, onun için ilkokuldan üniversiteye kadar hayatının merkezinde yer aldı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün renklerine derin bir bağlılık duydu ve amatör liglerde büyük bir tutkuyla mücadele etti. Ancak sahadaki disiplinini eğitim hayatında da sürdürdü; burslu girdiği üniversiteden Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünden ikincilikle mezun oldu. Bu süreçte, farklı kültürlere, toplumların siyasi yapılarına ve sosyolojik dinamiklere dair geniş bir merak geliştirdi.