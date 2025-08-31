Mert Öztürk’le Kuralsız Sokaklar Başlıyor

SIRA DIŞI SERÜVENİN BAŞLANGICI

Venezuela Amazon ormanlarında başlayan Kuralsız Sokaklar serüveni, zorlu bir yolculukla başlıyor. Mert Öztürk’ün otomobili, internet bağlantısının bile tutulmadığı bir bölgeye güçlükle ulaşacak. Buralarda bir kabilenin yanında dinlenecek olan Öztürk, Şamanizm ritüellerini bir gün boyunca deneyimleyecek.

EFSANENİN EVİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kuralsızlığın kural olduğu sokakların izinde ilerleyen yolculuğun ikinci durağı, Arjantin’in gizli ve tehlikeli arka sokakları olacak. Burada, Diego Armando Maradona’nın doğduğu evi, hala eski eşyalarının sergilendiği müzeyi ziyaret edecek. Mert Öztürk, Maradona’nın kızıyla gerçekleştireceği röportajda öğrendiği bilgilerle hayrete düşecek.

DİĞER DÜNYA

Kuralsız Sokaklar’ın son durağı ise Dominik Cumhuriyeti olacak. Mert Öztürk, sabaha kadar eğlenilen, her bireyin tanıdığı enteresan bir mahalleyi ve orada yaşanan sıra dışı hikayeleri kayda alacak. Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.