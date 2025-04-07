Mert Ramazan Demir Asker Tıraşı Oldu

MERT RAMAZAN DEMİR’İN ASKERLİK SÜRECİ NETLİK KAZANDI

Ekranların tanınan simalarından biri olan Mert Ramazan Demir, ‘Yalı Çapkını’ dizisi ile büyük bir çıkış yapmış ve kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Dizinin final yapmasının ardından, Demir’in uzun zamandır planladığı askerlik süreci de kesinlik kazandı. Mert Ramazan Demir, Hatay’ın İskenderun ilçesinde askerlik görevini icra edecek.

YENİ İMAJI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YANKI UYANDIRDI

Bedelli askerlik görevini Hatay-İskenderun’da gerçekleştirecek olan Mert Ramazan Demir’in asker tıraşı, sosyal medya üzerinde büyük etkileşim yarattı. Birçok takipçi, oyuncunun yeni görünümünü beğenirken; bazıları bu değişimi eleştiriyor. Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlar, Demir’in yeni imajı hakkında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kullanıcılar, “Vay be, asker tıraşı ona çok yakışmış”, “Bence eski halindeki gibi daha cool duruyordu”, “Askerlik önemli ama saç şekli biraz daha dikkatli olmalıydı.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.