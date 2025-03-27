Mert Ramazan Demir Askerliğini Hatay’da Yapacak

“MERT RAMAZAN DEMİR’İN ASKERLİK PLANI”

Ekranların popüler simalarından biri olan Mert Ramazan Demir, ‘Yalı Çapkını’ dizisi ile dikkat çeken bir çıkış yapmış ve hızla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin sona ermesiyle birlikte Demir’in uzun zamandır planladığı askerlik süreci de netlik kazandı. Genç oyuncunun, vatani görevini bedelli askerlik kapsamında Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştireceği öğrenildi.

“DİZİDEKİ PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU”

Demir, dizide canlandırdığı ‘Ferit Korhan’ karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanmış, enerjisi ve oyunculuk performansıyla sıkça anılmayı başardı. Ancak her hikayenin bir sonu olduğu gibi, ‘Yalı Çapkını’ da ekran yolculuğunu tamamladı. Final kararı sonrasında, başarılı oyuncunun kariyerinin yeni adımlarına odaklanılırken, ilk durağının askerlik olacağı netleşti.

“VEDA ANLARI VE YENİ BAŞLANGIÇ”

Dizinin final çekimlerinin ardından set ekibiyle duygusal bir veda gerçekleştiren Mert Ramazan Demir, çalışma arkadaşlarına anlamlı hediyeler vererek bu süreci tamamladı. TV8’de yayımlanan Gel Konuşalım programında yer alan iddialara göre, oyuncunun 3 Nisan’da Hatay İskenderun’da bulunan birliğine teslim olacağı bildiriliyor.