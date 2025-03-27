Mert Ramazan Demir Askerliğini Hatay’da Yapacak

MERT RAMAZAN DEMİR’İN ASKERLİK PLANI NETLEŞTİ

Ekranların sevilen isimlerinden Mert Ramazan Demir, ‘Yalı Çapkını’ dizisiyle büyük bir çıkış yaparak hızlı bir şekilde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin sona ermesiyle birlikte, Demir’in bir süredir aklında olan askerlik süreci de belli oldu. Genç oyuncunun, vatani görevini bedelli askerlik ile Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştireceği öğrenildi.

DİZİDEKİ PERFORMANSIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Demir, dizideki ‘Ferit Korhan’ karakteri ile izleyicilerin takdirini kazanmış, enerjisi ve oyunculuk yeteneği ile sıkça gündeme gelmişti. Fakat her hikâyenin bir sonu olduğu gibi, ‘Yalı Çapkını’ da ekran serüvenini tamamladı. Final kararı alınmasının ardından, başarılı oyuncunun kariyerindeki yeni adımlar merakla beklenirken, ilk adımının askerlik yapacağı ortaya çıktı.

Dizinin final çekimlerinin sonrasında set ekibiyle vedalaşan Mert Ramazan Demir, çalışma arkadaşlarına anlamlı hediyeler vererek duygu dolu bir veda gerçekleştirdi. TV8’de yayımlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddialara göre, oyuncunun 3 Nisan’da Hatay İskenderun’da yer alan birliğine teslim olacağı belirtildi.