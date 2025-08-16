Mert Sakız Kaza Sonucu Yaşamını Yitirdi

KAZA TARİHİ VE YERİ

Aydın’ın Söke ilçesi Ağaçlı yolunda trajik bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır şekilde yaralanan sürücü, tüm müdahalelere rağmen sağlık kurumunda kurtarılamadı. Olay, Söke ilçesinin Ağaçlı yolunda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE SONUÇLARI

Edinilen bilgilere göre, Mert Sakız kontrolündeki 09 VG 626 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti ve savrulmaya başladı. Bu durum sonucunda otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, hemen müdahale etti. İtfaiye ekipleri, aracın içerisindeki sıkışmış sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Mert Sakız, Söke Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak ağır yaralı sürücünün yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdiği bildirildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.