Mert Vidinli, Sosyal Medyada Fenomen

MERT VİDİNLİ’NİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, CHP’nin boykot listesinde yer alan bir kahve dükkanı olan “Espressolab”da kahve içerken yaptığı paylaşım sonrasında ünlü isimlerin kendisini takipten çıkmasıyla karşılaştı. Mert Vidinli’yi takipten çıkan ünlülerin isimlerinin ise henüz kesinleşmediği belirtildi.

Mert Vidinli, Türkiye’nin medya, eğlence ve sosyal yaşam alanlarında sıkça gündeme gelen bir isimdir. 1985 yılı İstanbul doğumlu olup, aslen Ankaralıdır. Bürokrasi kökenli bir aileden gelen Vidinli, eğitimini turizm alanında tamamladıktan sonra genç yaşlardan itibaren eğlence sektöründe kariyerine başladı. İlk adımını, sektörün önde gelenlerinden Emre Ergani’nin işletmelerinde atan Vidinli, sonrasında İzzet Çapa ve Metin Fadıllıoğlu gibi önemli isimlerle çalışma tecrübesi kazandı.

İstanbul’un en popüler mekanlarının işletme süreçlerinde aktif rol oynayan Mert Vidinli, organizasyon ve mekan yönetimi konularında önemli tecrübeler edindi. Medya alanında da adını duyurarak, bir dönem Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Dijital medya platformlarında içerik üreticisi olarak faaliyet gösteren Vidinli, mekanlar, sosyal yaşam ve güncel olaylar üzerine yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Şu anda Instagram’da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.