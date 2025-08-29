Mert Yıldırım Hayalini Gerçekleştirdi

ÇOCUK YAŞTA HAYALLERİNE KAVUŞTU

17 yaşındaki Mert Yıldırım, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ailesine arıcılık, hayvancılık ve bağ bahçe işlerinde yardımcı olurken derslerine de yoğun bir şekilde devam etti. Çocuk yaşta yabancı dillere olan ilgisi, onu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne girmeye teşvik etti. Arıcılık işlerinin yoğunluğu arasında, derslerine gereken önemi vermeyi ihmal etmeyen Yıldırım, üniversite sınavında yeterli başarıyı göstererek Trabzon Üniversitesi’ni kazandı. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olan Yıldırım, üniversite eğitiminin yanı sıra, tatil dönemlerinde ailesine destek olmayı da planlıyor.

HEM ARICILIK HEM MÜTERCİMLİK

Üretimle geçen bir çocukluğun kendisine birçok şey kattığını belirten Yıldırım, “Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. İlk, orta ve lise öğrenimimi burada tamamladım. Arıcılık ve bağ bahçe işleri yapıyoruz. Fakat çocuk yaşlardan itibaren mütercimliğe merak saldım. Yabancı dile karşı yoğun merakım var. Arıcılık benim için bir yaşam biçimi; tercümanlık ise hayalim. İkisini de hayatımda sürdürmek istiyorum. Hem arılarla hem de kelimelerle, dillerle uğraşmak istiyorum. Hayalimi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Trabzon Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nü kazandım. Babama arıcılıkta ve bağ bahçe işlerinde desteğimi sürdüreceğim. İnşallah hem okuyacağız hem de üreteceğiz,” şeklinde konuştu.

AİLESİ GURURLU

Mert’in başarısından ve hayallerinin peşinden koşmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rıza Yıldırım, “Arıcılıkla uğraşmaktayım. Oğlumun bize her konuda çok büyük desteği var. Küçük yaştan itibaren yabancı dile ve çevirmenliğe çok merakı vardı. Hayali gerçek oldu. Bu durumdan dolayı çok memnunuz ve mutluyuz. Oğlumun arıcılık konusunda bana büyük yardımları oldu. Ama şimdi artık o bir üniversiteli. Öncelikle okuyacak, hayalini gerçekleştirecek, ve bunun yanında da bize destek olmaya devam edecek,” dedi.