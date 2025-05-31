Mertens, Galatasaray’ı 5 Kupa ile Terk Etti

DRIES MERTENS GALATASARAY’DA UNUTULMAZ BİR KARİYERE İMZA ATTI

Dries Mertens, İtalya’nın Napoli takımında uzun yıllar forma giydikten sonra, 2022-2023 sezonu başlangıcında Galatasaray’a transfer oldu. Bu süreçte, Juan Mata, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi önemli oyuncularla birlikte takımına katılan Mertens, ilk sezonunda kazanılan şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ın 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarındaki şampiyonluklarında da kritik bir rol oynadı.

GALATASARAY’DAN 100. MAÇLA VEDA ETTİ

Dries Mertens, Galatasaray kariyerine 100. Süper Lig maçıyla veda etti. 100 maçlık Süper Lig kariyerinde, 20 gol kaydeden Belçikalı oyuncu, toplamda Galatasaray’da 136 resmi karşılaşmaya çıkıp 25 gol attı. 38 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki 100 maçında 20 gol atarken, Türkiye Kupası’nda 9 maçta 1 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 13 maçta 2 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 12 maçta 2 gol kaydetti. Ayrıca, forma giydiği 2 TFF Süper Kupa mücadelesinde gol atamadı.

GALATASARAY’DA 5 KUPA KAZANDI

Mertens, Galatasaray’da geçirdiği 3 sezon boyunca toplamda 5 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı takımda 3 kez Süper Lig şampiyonluğu elde ederken, bir kez Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası zaferi yaşadı. Bu başarılar, Mertens’in Galatasaray’daki kariyerinin değerini artırdı.

NAPOLİ’NİN EN GOLCÜ OYUNCUSU OLDU

Uzun yıllar formasını giydiği Napoli’de Dries Mertens, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanına sahip. İtalyan ekibinde geçirdiği 9 sezonda 397 maça çıkıp 148 gol attı. Bu performansıyla, Napoli’nin efsaneleri arasında yer alan Diego Armando Maradona, Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik’in önünde bulunuyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI’NDA 109 MAÇ OYNADI

Dries Mertens, Belçika Milli Futbol Takımı’nda 109 maçta görev aldı. İlk milli maçına 9 Şubat 2011 tarihinde Finlandiya karşısında çıkan Mertens, bu süreçte 21 gol kaydetti. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Thibaut Courtois gibi yıldızlarla birlikte sahada yer alan Mertens, milli takımla uluslararası bir kupa kazanma başarısını gösteremedi.