Mertens’in Galatasaray’daki Gelecek Planları Belirsiz

GALATASARAY’DA DRIES MERTENS İÇİN ÖNEMLİ KARAR SÜRECİ

Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Dries Mertens için sezon sonunda kritik bir aşama yaklaşıyor. Sözleşmesi sona ermekte olan Belçikalı oyuncunun geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli ismi takımda tutmaya yönelik yollar arıyor. Son haftalarda forma şansı bulamayan ve gözden düştüğü yönünde konuşmaların yapıldığı 37 yaşındaki yıldız, sezon sonunda serbest kalacak. Galatasaray yönetimi yeni bir oyuncu kontratı yapmayı düşünmüyor ama Mertens’i tamamen bırakma niyetinde de değil.

OKAN BURUK’UN TEKLİFİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Okan Buruk, Mertens’in futbolu bırakması durumunda Galatasaray’ın teknik ekibine katılmasını teklif etmeyi planlıyor. Buruk’un, deneyimli futbolcunun tecrübesinden yararlanmak istediği ve onun takım içindeki liderliğini devam ettirmesini amaçladığı ifade ediliyor. Öte yandan, Mertens için ABD MLS Ligi’nden ve Juan Mata’nın forma giydiği Western Sydney’den teklifler geldiği biliniyor. Avrupa dışından gelen bu fırsatlar, yıldız futbolcuya kariyerine devam edebileceği yeni kapılar açabiliyor.

MERTENS’İN GÖRÜŞMELERİ VE AİLESİ

Dries Mertens’in nihai kararını sezon sonunda ailesiyle birlikte değerlendireceği düşünülüyor. Ancak, haberde Belçikalı yıldızın eşi Katrin Kerkhofs’un İstanbul’da mutlu olduğu ve burada kalma isteği vurgulanıyor. Bu durum, Mertens’in Galatasaray’daki geleceğini etkileyebilir. Eğer İstanbul’da kalmaya karar verirse, Okan Buruk’un sunduğu teknik ekip teklifi cazip bir seçenek olabilir. Sezon sonunda Mertens’in futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceği veya teknik ekibe katılıp katılmayacağı, Galatasaray camiası ve taraftarları tarafından merakla bekleniyor.