Mertens’in Oynatılmama Nedeni Merak Konusu

GALATASARAY’IN MAÇ PERFORMANSI VE MERTENS’İN DURUMU

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor’a karşı deplasmanda 2-1’lik galibiyet elde etti. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta Mertens’e süre vermedi. Belçikalı futbolcunun son zamanlarda sahada çok az süre bulması dikkat çekiyor. Buruk, Mertens’i Süper Lig’in 22. haftasına kadar yalnızca bir kez 64 dakikadan az süreyle oynatmışken, son haftalarda forma şansı vermekten kaçınıyor. Alanyaspor karşılaşmasında Mertens’e hiç süre vermeyen Buruk, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ise sadece 13 dakikalık bir süre tanıdı. Bu durum, futbol yorumcularının da ilgisini çekti.

MERTENS HAKKINDA YORUMLAR

Ümit Karan, “Okan Hocam, sen Sara’dan 10 numarada olmayacağını öğrenemedin mi? Peki Mertens ile arandaki problem ne? Bilmediğimiz bir şey mi oldu? Mertens 3 haftadır dinleniyor.” ifadesiyle durumu sorguladı. Tugay Kerimoğlu da, “Soru şu; Mertens iki maçtır dinleniyor. Nedir, bir problemi mi var? Galatasaray’da oyun doldur boşalt gibi oynanmaya başladı. Alan Osimhen’e atmaya çalışıyor. Mertens neden oynamıyor bilmiyorum. 2 maç sonra Mertens kendini toparlayabilecek seviyede. Avrupa’nın olmaması sonrası burada Mertens’in dinlenme şansı da arttı.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

MORATA VE MERTENS TARTIŞMASI

Sergen Yalçın ise “Morata bana sorarsan çok Türkiye Ligi’nin oyuncusu gibi durmadı. Beni hiç tutmadı. Bu oyun iki 9 ile olmaz. Mertens diye bir adam var, nerede? Morata’nın yerine Mertens oynasa daha iyi değil mi?” diyerek Mertens’in eksikliğini vurguladı. Bu yorumların ardından, Mertens’in Galatasaray kadrosundaki geleceği üzerine de soru işaretleri oluşmaya başladı.