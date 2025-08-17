Merter’de Kriz: Dükkanlar Boşaldı

İSTANBUL’DA BÜYÜK AVM KRİZİ

İstanbul Merter’de 50 milyon dolara mal olan Sentez AVM’de ciddi bir kriz baş göstermiş durumda. Aylık 1,25 milyon dolar kira getirmesi beklenen AVM’de, Türk hazır giyim sektörü küresel ekonomik krizden etkilenirken, yaşanan süreç sonucunda neredeyse tüm dükkânlar boşalmış durumda.

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ SIKINTILAR

Dünya Gazetesi’nden Recep Erçin’in aktardığına göre, maliyetleri dengelemek amacıyla alıcı markaların teşvikiyle Mısır’a yönelen üretim yatırımları, İstanbul’un önemli noktalarından Laleli, Osmanbey ve Merter’deki pek çok işyerinin boş kalmasına sebep oldu. Uzmanlar, bu durumu Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizin en belirgin göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor.