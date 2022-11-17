Merve Boluğur boşanıyor

Ekim ayında sevgilisi Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur 45 gün sonra boşanma kararı aldı.

Haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çiftten Aydın, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Merve Boluğur ise konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Daha önce ‘Küçük Sırlar’, ‘Acemi Cadı’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde Fuat Paşa Yalısı’nda nikah masasına oturmuştu. Eşiyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü ismin evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürüldü.

BABA EVİNE DÖNDÜ

2. Sayfa’nın haberine göre; Merve Boluğur, her anını gözler önüne serdiği Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Aile fotoğrafını yayınlarken Aydın’ı keserek paylaşan Boluğur’un babasının evine döndüğü iddia edildi.

Kriz iddiaları sonrası alyansını da çıkaran Boluğur’un paylaşımlarında parmaklarını göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun dün akşam da Instagram’ın hikayeler kısmında Seden Gürel’in ‘Aklımı Çelme’ adlı şarkısını söylemesi gündem oldu.

“ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU”

Öceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, “Ders çıkardığın olay ne?” sorusuna cevap vererek şunları yazmıştı:

“Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım.”

BOLUĞUR’DAN İLK AÇIKLAMA

Tüm bu yaşananların ardından Merve Boluğur ile Mert Aydın hakkındaki ayrılık dedikoduları doğru çıktı. Aydın, boşanma işlemleri için avukatına talimat verirken, Boluğur’dan ilk açıklama geldi.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından; “Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert’e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler” paylaşımını yaptı.