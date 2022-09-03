Merve Boluğur evleniyor

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir beraber olduğu sevgilisiyle evleniyor.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Müzisyen sevgilisi Mert Aydın ile bir süredir birlikte olan oyuncu Merve Boluğur, evlilik teklifini kabul etti. Boluğur mutlu haberi, “said yes kocam” yazılı Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Oyuncu Merve Boluğur, müzisyen sevgilisi Mert Aydın’ın evlilik teklifini kabul etti.

Bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın’ın evlenme teklifini Boluğur, sosyal medya hesabından duyurdu.

Boluğur’un fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde “she said yes” notunu düştü.

Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenmiş, çift 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.