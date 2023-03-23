Merve Kavakçı görevden alındı

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeleri Merve Safa Kavakçı’nın görevden alındığı öğrenildi.

Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.

Kamuda görev değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Mutlu Koç, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcılıklarına ise İrfan Gültekin ile Mehmet Fatih Koşan atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nde açık olan Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Ahmet Aslan getirildi.