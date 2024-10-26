Merve Kocu’ya Çarpan Taksi Kazası

KAZA BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bir kaza gerçekleşti. İddiaya göre, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Merve Kocu, okul çıkışında yürüyerek eve gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün bilinmeyen 27 T 1624 plakalı taksi Kocu’ya çarptı. Kazayı gören çevredeki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HEMEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi ve ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocu, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kocu, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Merve Kocu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morgundaki işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

TAXİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma şu anda devam ediyor.