Merve Özbey, Dadaş Bar Ekibiyle Sahne Aldı

MEMLEKETİNE DÖNDÜ

ERZURUM Kültür Yolu Festivali’nde Merve Özbey, hemşehrileriyle birlikte sahne aldı. Festival çerçevesinde miting alanında düzenlenen konsere katılan Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi. ‘Duman’, ‘Helal Ettim’, ‘Kendine Dünya’, ‘Geçsin Yıllar’ gibi eserleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran sanatçı, Erzurum’un önde gelen isimlerinden merhum İbrahim Erkal’ı da unutmadı. Konser sırasında dev ekranda Erkal’ın görüntüsü belirir ve onun seslendirdiği ‘Canısı’ şarkısı dinleyicilere duygulu anlar yaşattı.

ŞAHSİYETLERİ UNUTMADI

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri de Türkiye şampiyonu bar ekibinin gösterisi oldu. Yöresel kıyafetlerle sahne alan ekip, halka oyunları performansıyla etkinliğe hareket kattı. Memleketinde sahne almanın mutluluğunu paylaşan Özbey, “Memleket hoş geldin. Yıllardır sahnedeyim ve çok nadir heyecanlandığım yerlerden bir tanesi Erzurum. Bütün akrabalarım ve sevdiklerim burada. İyi ki Erzurumluyum. Gurur duyuyorum. Kültür Yolu Festivali’ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz” şeklinde duygusal bir mesaj verdi.