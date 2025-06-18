Merve Taşkın Yargılanıyor, Hapis İhtimali Var

MERVE TAŞKIN’IN YARGILANMASI

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat’ta yaptığı paylaşım nedeniyle ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Taşkın, duruşmada, “Paylaşım tamamen mizah amaçlıydı. Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi” dedi. 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü’nde müstehcen görüntülerin bulunduğu öne sürülen sosyal medya hesabında “14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin” şeklinde bir paylaşım yapıldığı belirtildi. Bu paylaşımın ardından Taşkın hakkında, zincirleme ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan iddianame hazırlandı.

DURUŞMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutuksuz olarak yargılanan Merve Taşkın ile avukatı Feyza Altun duruşmada hazır bulundu. Taşkın, Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımın tamamen mizah amaçlı olduğunu yineleyerek, “Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir fakat başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. Bu hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak gönderdiğim görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum” diye belirtti.

AVUKATIN AÇIKLAMALARI VE MAHKEME KARARI

Sanık avukatı Altun, müvekkilinin bir kadın olduğunu ve görüntülerin bir kadın tarafından açık bir şekilde yayınlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu aktardı. “Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalı. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiş, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz” ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanık Merve Taşkın’ın savunmasının alınmasını göz önüne alarak ‘konutu terk etmemek’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.