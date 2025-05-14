Merve Ünver ve Oğlu, Toprağa Verildi

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN MERVE VE BATUHAN ÜNVER UĞURLANDI

Ankara’da bir otomobilin sondaj aracına çarptığı kazada hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Merve Ünver (35) ile oğlu Batuhan Ünver (9), son yolculuklarına uğurlandı. Merve Ünver’in, okulda rahatsızlanan oğlunu alıp eve dönerken bu talihsiz kazayı yaşadığı öğrenildi.

KAZANIN DETAYLARI VE YERİ

Etimesgut ilçesinde, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda, dün saat 16.30 sıralarında Merve Ünver yönetimindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, bir trafik levhasına ve yol kenarında zemin etüt çalışmaları yapan sondaj aracına çarparak kaza meydana geldi. Bu kazada sürücü Merve Ünver ile arka koltukta oturan oğlu Batuhan Ünver yaşamlarını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından, yakınları tarafından teslim alınan Merve Ünver ve oğlunun cenazeleri, Ahi Mesud Söğüt Camisi’ne getirildi. Burada, öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreninde anne ve oğlu, Elvanköy Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Merve Ünver’in Sincan Alparslan İlkokulu’nda öğretmenlik yaptığı ve üç çocuk annesi olduğu öğrenildi. Ayrıca, ilkokula giden oğlu Batuhan’ın rahatsızlanması üzerine okuluna gidip, oğlunu alarak eve dönerken kaza yaşandı. Batuhan’ın ikizinin de aynı okulda eğitim gördüğü bildirildi.