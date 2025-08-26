Merve Uygül Melikgazi’de Oynayacak

TRANSFER HABERİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, dış transferde Merve Uygül’ü kadrosuna dahil etti. Ligin önemli takımlarından biri olan Melikgazi Kayseri Basketbol, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, son olarak Nesibe Aydın forması giyen tecrübeli oyuncu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ TRANSFER İŞ BAŞINDA

1.70 boyundaki oyun kurucu pozisyonundaki Merve Uygül, Kayseri’ye gelerek takımla antrenmanlara katılmaya başladı. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü, resmi açıklamasında; “Yeni sezonda Merve Uygül de bizimle. Oyuncumuza başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.