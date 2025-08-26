Haberler

Merve Uygül Melikgazi’de Oynayacak

TRANSFER HABERİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, dış transferde Merve Uygül’ü kadrosuna dahil etti. Ligin önemli takımlarından biri olan Melikgazi Kayseri Basketbol, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, son olarak Nesibe Aydın forması giyen tecrübeli oyuncu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ TRANSFER İŞ BAŞINDA

1.70 boyundaki oyun kurucu pozisyonundaki Merve Uygül, Kayseri’ye gelerek takımla antrenmanlara katılmaya başladı. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü, resmi açıklamasında; “Yeni sezonda Merve Uygül de bizimle. Oyuncumuza başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Haberler

Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.