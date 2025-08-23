Meryem Ana’nın Yükseliş Günü Kutlandı

MERYEM ANA’NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ

Hristiyan dünyasında ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak bilinen kutsal yıl dönümünde, Hristiyan Ortodokslar sabah saatlerinde tarihi Sümela Manastırı’na minibüslerle geldi. Manastırın içi ve çevresi, jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleriyle korundu. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ayin öncesinde, manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla dikkatlice içeri alındı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un bu yıl katılmadığı ayinde, Kırklareli Metropoliti Pavlos Sofianopoulos yönetimindeki 50 kişi yer aldı. Önceki yıllarda 15 Ağustos’ta gerçekleştirilen ayin, bu yıl 23 Ağustos’a ertelendi.

FARKLILIKLARA SAYGI MESAJI

Metropolit Pavlos Sofianopoulos, farklı dinlerin bir arada canlı bir bağ oluşturduğunu belirterek, “Buradaki varlığımız sadece bir dini etkinlik değildir; aynı zamanda inancımızın bir tanıklığıdır” dedi. Sofianopoulos, dostluk ve barış içinde yaşama kültürünün önemini vurgulayarak, “Bu tanıklık, yüzyıllarca ülkemizde farklı toplulukların ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı geleneklerle bağlantılıdır. Özellikle bu kutsal ayinin icrası için gerekli izni sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu jest, ülkenin farklı topluluk ve geleneklerinin manevi mirasına duyulan saygının bir göstergesi; aynı zamanda halklar ve medeniyetler arasında barış, anlayış ve iş birliği mesajıdır. Biz Rum Ortodoks cemaati olarak, bu mesajın daima savunucuları olduk ve olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR

Sofianopoulos, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte manastırın hamileri olan sultanların izini sürerek bu geleneği devam ettiriyor. Ayrıca bu kutsal mekanın yenilenmesi, restore edilmesi ve korunması için özen gösteriyor. Bu nedenle kendisine minnettarız. Onun sorumluluğundaki Turizm ve Kültür Bakanı’na, Trabzon Valisi’ne ve ayinin gerçekleşmesi için sağladıkları kolaylık ve ilgi nedeniyle tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz. Yüce Allah’tan, Kutsal Meryem Ana’nın şefaatleriyle Cumhurbaşkanı’na ve tüm çalışma arkadaşlarına barış, sağlık ve başarı vermesini; ülkenin refahı için olan gayretlerini güçlendirmesini diliyoruz” ifadesini kullandı. Konuşma sonrası ilahiler okundu ve kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayin sona erdikten sonra tarihi manastır tekrar ziyarete açıldı.