Meryem Ana Yortusu Kutlandı Hatay’da

YORTU VE BAYRAM KUTLAMALARI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde “Meryem Ana Yortusu” ve “Üzüm Bayramı” etkinliği gerçekleştirildi. Ermeni kökenli Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Vakıfköy Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana Kilisesi’nde ayin yapıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın yönettiği bu ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da hazır bulundu.

DUA VE İKRAM

İlahilerin okunduğu ayin sonrasında, üzüm toplayan çiftçiler için dua edildi. Ayine katılan konuklara, kazanlarda buğday ve etin birleştirilmesi ile yapılan hirisi sunuldu. Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bayramları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını dile getirdi.