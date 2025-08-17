Meryem Ana Yortusu Vakıfköy’de Kutlandı

YEREL KÜLTÜRÜN İŞARETİ: MERYEM ANA YORTUSU

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıfköy Mahallesi’nde Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin tek Ermeni köyü olarak bilinen ve Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Vakıfköy, tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde kutlamalara ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın liderliğinde bir ayin gerçekleştirildi ve Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da bu özel günde yer aldı.

KATILIM BOLDU, HUZUR VE BEREKET DUALARI EDİLDİ

Kutlamalara Samandağ, Antakya, İskenderun ve yurt dışından gelen birçok Ermeni vatandaşı katılım gösterdi. Katılımcılar, ilahileri birlikte söyleyerek ayin sırasında okunan dualara da eşlik etti. Ayrıca, bağ bozumunu ve ürünü elde eden çiftçiler için yılın bereketli geçmesi adına dua okuma ritüeli de gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca kazanlarda pişirilen yöresel lezzetlerden biri olan hırisi, vatandaşlara ikram edildi.