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Meryem B.’nin Çenesine Askı Saplandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Meryem B.’nin çenesine, oynadığı kıyafet askısı saplandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi Ulusoy Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Meryem B., iddiaya göre yerde bulduğu askıyı, oynarken ağzına soktu. Askının kancası, yere düşen çocuğun çenesine saplandı. Meryem B. ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğun çenesine saplanan askı operasyonla çıkarıldı.

Çocuğun Sağlık Durumu ve Soruşturma

Meryem B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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