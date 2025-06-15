Meryem G., Artık Susmak İstemiyorum

SESİMİ DUYURMAK İSTİYORUM

HATAY’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Meryem G., boşanma aşamasındaki kocasından gördüğü şiddet ve psikolojik baskı hakkında konuştu. Evliliği boyunca zorbalık ve ölüm tehditleriyle karşılaştığını belirten Meryem G., “Artık susmayacağım, ölmeden önce sesimi duyurmak istiyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu adam” dedi.

BOSANMA DAVASI AÇTI

İş yerinde hediyelik eşya satan Meryem G., yaklaşık bir yıl önce 8 yıllık eşi S.G. hakkında suç duyurusunda bulunarak, boşanma davası açtı. Eşine yönelik uzaklaştırma kararı da aldıran Meryem G., geçtiğimiz günlerde Almanya’ya giden S.G.’nin kendisine tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini ve psikolojik baskı yaptığını iddia etti. Sosyal medyada yaşadığı zorlukları paylaşan Meryem, “Eşim Almanya’da yaşıyor ama sürekli beni telefonla ya da arkadaşları aracılığıyla arayarak tehdit ediyor. ‘Geldiğimde seni öldüreceğim. Gelmezsem başkaları var, onlar yapacak’ diyor. Bu tehditler dayanılmaz hale geldi. Susmak istemiyorum” ifade etti.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE YAŞIYOR

İki çocuğuyla hayat mücadelesi veren Meryem G., eşinin iş yerini karalama kampanyası yürüttüğünü ve iftiralarla baş ettiğini öne sürdü. “Sahte hesaplardan ‘Bu kadından alışveriş yapmayın’ diye paylaşımlar yapıyor. Ekmeğimle oynuyor. Ailesine de defalarca söyledim ama hiçbir müdahale olmadı” diye belirtti. Meryem, geçmişte eşinden fiziksel şiddet gördüğünü ve bu durumun çocuklarına da olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. “Kızım babasını görmek istemiyor. Oğlum bu konular hakkında konuşmaktan kaçınıyor. Çocuklarım psikolojik destek alıyor” dedi.

KADINLAR OLARAK GÜÇLÜYÜZ

Meryem G., benzer sorunları yaşayan diğer kadınlarla dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, “Dükkanıma gelen kadın müşterilerim de aynı şeyleri yaşıyor. Sarılıp ağlıyoruz ama artık susmayacağız. Kadınlar olarak birlikte güçlüyüz. Bana bir şey olursa bilin ki hakkımı aradım” ifadelerini kullandı. Boşandıktan sonra çocuklarıyla normal bir hayat sürmek istediğini belirten Meryem, “Doyasıya çocuklarımla yaşamak, büyütmek ve okutmak onlara iyi bir gelecek sağlamak istiyorum. Ölmek istemiyorum” şeklinde konuştu.