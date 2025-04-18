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Meryem S. Düşerek Yaralandı. Hastaneye Kaldırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Esenyurt’ta 18 yaşındaki Meryem S., dengesini kaybederek 4. kattaki evinin camından düştü. Olay, saat 21.30’da Mehterçeşme Mahallesi 1871 Sokak’ta gerçekleşti.

DÜŞME ANI VE SONUÇLARI

Genç kız, bulunduğu katın cam kenarında dengesini kaybederek dışarıya düştü. Düşüş sırasında, zemin kattaki marketin tentesine çarpan Meryem S., ardından beton zemine düştü. Düşme anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayı görenlerin ihbarıyla hemen polis ve acil sağlık ekipleri adrese yönlendirildi.

HEKİM MÜDAHALESİ

Sağlık ekipleri, Meryem S.’nin ağır yaralandığını belirleyerek, genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, düşme olayının ardından bina çevresinde olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi.

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