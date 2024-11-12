Meryem Uzerli ile Barış Arduç’tan Heyecan Verici Açıklama

BAŞARI HİKAYESİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Barış Arduç, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle “Meryem Hanım ile bir proje olur mu?” sorusuna düşündürücü bir yanıt verdi. 37 yaşındaki oyuncu, ‘Dinle Sevgili’, ‘Pis Yedili’, ‘Kiralık Aşk’, ‘Kuzgun’ ve ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ gibi yapımlarla dikkat çeken bir kariyere sahip. 2014 yılında ‘Deliha’ filminin setinde tanıştığı meslektaşı Gupse Özay ile olan ilişkisi 2020 yılında İzmir Çeşme’de evlenmeleriyle taçlandı.

BABALIK DUYGUSU VE MUTLULUK

Çiftin bebekleri, 2022 yılında dünyaya gelerek ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamalarını sağladı. Bebeklerine Jan Asya ismini veren Arduç, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Babalığın tadını çıkartıyorum” dedi. Ünlü çiftin bu yeni hayatlarına dair merakları da dikkat çekici.

Etkinlikte yalnız görüntülenen Barış Arduç, eşi Gupse Özay’ın Çeşme’de yoğun bir çekim programında olduğunu ifade etti. Hande Erçel ile birlikte ‘Rüzgara Bırak’ filminde başrol oynaması da dikkat çekti. Filmin çekimleri İzmir’in turistik yerleri olan Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleştirildi.

Ceylan Naz’ın senaryosunu yazdığı ‘Rüzgara Bırak’, çocukluklarında tanışan Ege ve Aslı’nın hikayesini anlatıyor. Ege, ailesinin zenginliğini geride bırakarak doğa ile iç içe bir yaşam sürerken, Aslı aile şirketini ayakta tutmak için mücadele ediyor.

MERYEM UZERLİ İLE PROJE İHTİMALİ

Etkinliğe katılan önemli isimler arasında Barış Arduç ve Meryem Uzerli de bulunuyordu. Arduç, gazetecilerin Meryem Uzerli ile birlikte bir projede yer alıp almayacağına ilişkin sorusuna “Neden olmasın, seve seve.” şeklinde yanıt verdi. Bu açıklaması, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı.