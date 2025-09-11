Merz’den NATO’ya Eleştiri, İsrail’e Uyarı

ALMANYA’DAN SERT AÇIKLAMALAR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi konusunda sert sözler sarf etti. Merz, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada” şeklinde konuştu. Ayrıca, Polonya Başbakanı ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde, “Dün geceki saldırıları ayrıntılı bir şekilde aktararak, bunun Avrupa’da barış için ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Rusya’nın bu saldırıların tesadüfi olduğu veya kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarının inandırıcı olmadığı kanaatindeyim” dedi.

NATO VE AB İÇİNDE TARTIŞMALAR TETİKLENEBİLİR

Merz, Rusya’nın bu saldırılara dair sonuçlarını tartışacaklarını belirterek, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada. Bu durum NATO ve AB içinde tartışmaları tetikleyecektir” ifadesini kullandı.

İSRAİL’E ELEŞTİRİLER

Avrupa Birliği’nin İsrail aleyhindeki yaptırım planlarına değinen Merz, Gazze’deki olayların temel sebebinin 7 Ekim 2023’te yaşananlar olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra, “İsrail devletinin yanındayız, bu tamamen farkında olduğumuz tarihi bir yükümlülük. Ancak bu, İsrail’in eylemlerini eleştiremeyeceğimiz manasına gelmez” dedi. Merz, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği saldırıyı da, “Bu, yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı bir askeri harekattır. Arabulucu rolü üstlenmeye çalışan ve çatışmanın çözümünde yardımcı olan bir ülke olan Katar’ın egemenliği ihlal edilmiştir” sözleriyle değerlendirdi.

Merz, “İsrail’in eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Dışişleri Bakanı da bunu, ortak kanaatimiz olarak açıkça ifade etti. Ancak şu aşamada, Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler’deki sürece katılmayacağız çünkü Filistin Devleti’nin kurulması için zaman henüz gelmiş değildir” dedi.

ABD İLE KOD ÜZERİNDEN ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Avrupalı şirketlerin ödemeleri gereken gümrük vergisi ile ilgili sorunlarına yanıt veren Merz, “ABD ile AB arasında hızlı bir anlaşma bekliyorum. Yalnızca üzerinde mutabık kalınan gümrük vergileri konusunda değil, tüm konularda, özellikle çelik ve alüminyum üzerindeki vergiler konusunda. Çünkü Avrupa ekonomisi bu durumdan zarar görüyor” diye konuştu.