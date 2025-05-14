Merz: “Gazze’deki Kıtlık İnsani Yükümlülüktür”

MERZ’İN GAZZE ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze’de kadınların, çocukların ve yaşlıların yaşadığı acılara dikkat çekerek, “Bölgedeki kıtlığın en kısa sürede önlenmesi tüm taraflar için insani bir yükümlülüktür” şeklinde bir çağrıda bulundu. Merz, ayrıca Alman ordusunun Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması gerektiğini de savundu. Başbakan, Berlin’deki Federal Meclis’te gerçekleştirdiği ilk hükümet açıklamasında, yeni hükümetin hedefleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa’nın güvenlik politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA-UKRAYNA SORUNU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ukrayna’da 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşa değinen Merz, “Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana özellikle Avrupa’daki bölünmenin üstesinden gelinmesinden bu yana egemen birlikte yaşamı düzenleyen tüm kuralları ihlal etti” dedi. Merz, “Biz savaşa taraf değiliz, taraf olmak da istemiyoruz. Ama olaya müdahil olmayan üçüncü taraflar değiliz. Biz ‘şayet ve fakat’ olmaksızın Ukrayna halkının yanındayız” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e destek sunacaklarını yineleyen Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile olan görüşmesinde, Rusya-Ukrayna arasında 30 günlük şartsız ateşkes önerisine verdiği destek için teşekkür etti.

ALMAN ORDUSUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Merz, Almanya’nın savunma kapasitesini artırmak için gereken adımları atacaklarını belirtti. “Güç saldırganlığı caydırır, zayıflık ise saldırganlığı davet eder. Bu nedenle Alman ordusunun Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması gerekiyor” diyen Merz, ayrıca yeni ve cazip bir gönüllü askerlik hizmeti kurulması gerektiğini ifade etti. Ordunun personel durumunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Merz, güvenlik konusundaki sorumluluk almak isteyen gençlere destek vereceklerini sözlerine ekledi.

İSRAİL’E DESTEK VE GÖÇ POLİTİKASI

Dış politika çerçevesinde İsrail’in varlığının ve güvenliğinin Almanya için bir devlet meselesi olduğunu tekrarlayan Merz, “İsrail’in yanındayız” dedi. Almanya’nın göç politikasını ele alan Merz, “Almanya bir göç ülkesidir. Durum böyleydi, durum böyle ve böyle kalacaktır” şeklinde konuştu. Ancak son on yılın gelişmelerinin kontrolsüz göç ile düşük vasıflı göç sorununu doğurduğunu belirtti. Merz, “Ülkemizin refahı adına yeni bir göç politikasına ihtiyaç var” ifadesini kullandı ve Avrupa Birliği ile birlikte iltica prosedürlerinin şartlarını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE YATIRIMLAR

Almanya’nın ekonomik durumu hakkında olumsuz değerlendirmeler yapan Merz, ülkenin tarihinde böyle uzun bir ekonomik durgunluk yaşanmadığını belirtti. Özellikle otomotiv, kimya ve makine mühendisliği sektörlerinde tehdit altında işlerin bulunduğunu kaydetti. Hükümetin, bu süreçte sektörlere yönelik yatırımlarını artırarak yaz aylarında sonuçlarını göreceklerini söyledi. Merz, konuşmasını “Tüm zorlukların üstesinden tek başımıza gelebiliriz. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” sözleriyle tamamladı.