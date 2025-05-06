Merz, İlk Turda Yeterli Oyu Alamadı

CDU LİDERİ MERZ İLK TUR OYLAMASINDA BAŞARISIZ OLDU

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis’te gerçekleştirilen ilk tur oylamada gereken oyu alamayarak başbakanlık görevine seçilemedi. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner’in başkanlığında yapılan gizli oylamada, Merz, 621 milletvekilinin katıldığı oylamada 310 oy aldı. Oylamada 307 “hayır” oyu kullanıldı, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı. Başbakanlığa seçilmek için gerekli olan 316 “evet” oyuna ulaşamayan Merz’in durumu açıklandıktan sonra, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi. Almanya tarihinde bir başbakan adayının, genel seçimlerin ve başarılı koalisyon müzakerelerinin ardından ilk turda başbakan seçilememesi durumu yaşandı.

TEKRAR SEÇİM İÇİN GEREKEN SÜREÇ BAŞLIYOR

Alman Anayasası’nın başbakanlık seçimini düzenleyen 63. maddesine göre, bir adayın seçilememesi halinde Federal Meclis, oylamadan sonraki 14 gün içinde üyelerinin yarısından fazlasıyla tekrar seçim yapma hakkına sahip. Ancak parti kaynakları, Cuma günü ikinci tur oylama için çaba gösterildiğini aktarıyor. İkinci turda Merz’in seçilme ihtimali ortaya çıkarsa, yeniden aday gösterilmesi mümkün.

MERZ İÇİN İKİNCİ TURDA ADAYLIK PLANLANIYOR

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından Merz’in ikinci tur seçimler için yeniden aday gösterileceğini bildirdi. İkinci tur seçimlerinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz kesin bir bilgi olmadığını ifade eden Spahn, “Bu, birkaç gün içinde gerçekleşecek mi yoksa farklı meclis gruplarıyla varılacak bir mutabakatla daha önce mi olacak, henüz netleşmedi,” şeklinde değerlendirmede bulundu. 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD, mecliste toplam 328 sandalyeye sahip bulunuyor.