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Merz, İran’ı Müzakere İçin Çağırdı

ÇAĞRIYLA BAŞLATILAN MÜZAKERELER

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’a yönelttiği çağrıda, ABD ve İsrail ile müzakerelere hemen başlamasını istiyor. Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Friedrich Merz, İran’a, ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlaması ve çatışmanın diplomatik bir çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu” denildi.

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANTISI

İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardan sonra, Merz’in liderliğindeki Federal Hükümet Güvenlik Kabinesi’nin bu sabah bir araya geldiği ifade edildi. Açıklamada, ABD ve İsrail’in hava saldırıları sonucunda İran’ın nükleer programının önemli bir kısmının zarar gördüğü, ancak tam hasar analizinin daha sonra yapılacağı belirtildi. Merz’in gün içerisinde Avrupa Birliği (AB) ve ABD’deki ortaklarıyla gelecekteki adımlar hakkında görüşmeler yapacağı da kaydedildi.

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