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Merz: “Türkiye Önemli Bir NATO Ortağı.”

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ÖNEMİ VURGULANDI

Almanya Başbakanı Merz, Türkiye’nin NATO’daki rolü hakkında önemli ifadeler kullandı. Merz, “Türkiye bizim için son derece önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye-NATO ilişkilerini sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.” dedi.

ERDOĞAN’A ZİYARET PLANI

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yakın gelecekte kendisini ziyaret etme yönündeki davetini kabul edeceğim.” sözleriyle iki ülke arasındaki iletişimi güçlendirme niyetini dile getirdi. Bu ziyaretin, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıması bekleniyor.

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