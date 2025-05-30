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Merzifon’da Ahır Tavanı Çöktü

AHIRDA ÇÖKME OLAYI

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kerpiç yapısı olan bir ahırın tavanı çökmüş durumda. Bu olay esnasında ahırın içinde iki büyükbaş hayvan göçük altında kalmış.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp Kılıç’a ait olan ahırın tavan kısmında meydana gelen çökme, hayvanların sıkışmasına neden oldu. İhbarın ardından Merzifon itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmaları için köye yönlendirildi. Yapılan müdahale ile hayvanlar, göçük altından kurtarıldı.

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