Merzifon’da Otomobil Tıra Çarpan Aile Yaralandı

OTOMOBİL TIRA ÇARPTI

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tıra çarparak parçalandı. Kazada aynı aileden dört kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Merzifon Galericiler Sitesi yakınlarında ilerleyen Mehmet Büyükada’nın yönetimindeki 34 BCZ 586 plakalı Mitsubishi marka otomobil, park halindeki bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere de çarptı ve parçalar halinde yol kenarına saçıldı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası durum hemen yetkililere bildirildi. Bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Büyükada, eşi Buket Çağla Büyükada ve 7 yaşındaki ikiz oğulları hastaneye kaldırıldı. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan baba ve çocuklarının hayati tehlikeleri bulunmazken, kaburgalarında kırık oluşan annenin il merkezine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.