Merzifon’da Samsunspor Taraftar Otobüsüne Kaza

OTOBÜS AŞAĞI YAŞANAN ARIZA

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Samsunspor taraftarlarını taşıyan bir yolcu otobüsünün arızalanması sonrasında bir kamyon çarptı. Deplasman için yola çıkan yolcular, otobüsten inerek bir süre önce yakındaki dinlenme tesisine geçtikleri için kazadan etkilenmedi. Edinilen bilgilere göre, Göztepe deplasmanına gitmek üzere Samsun’dan hareket eden taraftarları taşıyan otobüs, Merzifon’da arızalandı. Yolcuların otobüsten inmesi sonrası, aracı park halinde bıraktıkları sırada arkadan gelen bir kamyon otobüse çarptı. Çarpma sonucunda otobüsün sol arka kısmında hasar meydana geldi ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Samsunspor’un sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Göztepe deplasmanı için yola çıkan taraftarlarımızı taşıyan otobüsün Merzifon’da kaza yaptığını üzüntüyle öğrendik. Neyse ki herhangi bir yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Tüm taraftarlarımıza ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı.