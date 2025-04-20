Mesaj Gönderirken İki Kez Düşünün

WHATSAPP’IN YENİ ÖZELLİĞİ

WhatsApp, uzun zamandır kullanıcıların mesajlarının iletim durumunu belirtmek için üç farklı simge kullanıyor. Bu simgelerden tek gri tik, mesajın karşı tarafa gönderildiğini; çift gri tik, mesajın alıcıya ulaştığını; ve çift mavi tik ise mesajın okunduğunu gösteriyor. Yeni özellik sayesinde, mesajların iletim durumunu daha detaylı bir şekilde takip etmek mümkün hâle geliyor.

ÜÇÜNCÜ MAVİ TİK ÖZELLİĞİ

Eğer bir mesaj, alıcı dışında başka bir kişi tarafından da okunursa, bu durumda devreye üçüncü mavi tik özelliği giriyor. Kullanıcılar, bu yenilik ile mesajlarının ulaştığı kişi sayısı hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip oluyor. Özellik, “Ayarlar” menüsündeki “Gizlilik” sekmesinde “Gelişmiş okundu bilgisi” seçeneğiyle aktif hale getirilebiliyor.

TÜM KULLANICILARA AÇILACAK

Yetkililer, bu yeni özelliğin zamanla tüm kullanıcılarda aktif olabileceğini dile getiriyor. Ancak bu özelliği kullanmak için cihazda WhatsApp’ın en son sürümünün yüklü olması gerekmekte. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.