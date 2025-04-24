MESAM-MSG, yanlış haberlere açıklık getirdi

AÇIKLAMADAN YENİ BİLGİLER

‘MESAM-MSG’nin kuaförler ve güzellik merkezleri için metrekare başına 6 bin TL telif talep ettiği’ iddialarına dair açıklama geldi. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer’in imzasını taşıyan açıklamada, bazı haberlerin yanlış bilgilerle yayımlandığı vurgulandı.

TELİF ÜCRETİNİN DETAYLARI

Açıklamada, bir kuaför veya güzellik merkezinin tüm metrekare için yıllık ödemesi gereken ortalama telif bedelinin yaklaşık 6 bin TL olduğu ifade edildi. “Günlük 1 kişinin saç traşı bile çaldığı müziğin 1 yıllık telifine yetmektedir” denildi. Talep edilen telif bedelinin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan eser sahiplerinin hakkı olduğu belirtildi.

MÜZİK ALICILARININ DURUMU

Açıklamada, “Asıl mağdur olan bu müzikleri üreten eser sahipleridir. Eser sahiplerinin büyük bölümü sosyal güvenceden yoksun ve zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, yaklaşık 1 saatlik cirosu ile bile 1 yıl süre ile çaldığı müziğin telif hakkını ödemek istemeyen işletmelerin ne tür bir mağduriyeti olabilir?” ifadesine yer verildi. “Bir işletme müziğe ihtiyaç duymuyor ve çalmıyorsa, hiç bir meslek birliğinin telif talep etme hakkı yoktur. Ancak ticari bir işletmede müzik çalınıyorsa (hangi aygıt üzerinden çalarsa çalsın) ilgili yasaya göre telifini ödemek zorundadır.” bildirildi.

Müzik eserlerinin oluşumunun manevi emeğin yanı sıra maddi olarak da yaklaşık 300 bin lira sürdüğü de açıklandı. Sanatçıların bu harcamaları kendi ceplerinden karşıladığı ve eserlerin ücretsiz olarak tüketilmesi için yapmadıkları ifade edildi. “Şikayetçi olan kuaför salonlarına gidip hiç bir ücret ödemeden hizmet alabiliyor muyuz mesela?” sorusu yöneltildi. Toplu hak takibi yapan meslek birlikleri olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile güvence altına alınmış eser sahiplerinin haklarını korumaya devam edecekleri de vurgulandı.