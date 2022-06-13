MSB: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün şehit düştüğünü duyurdu.

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün (28) şehadet haberi ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök (28) için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Kahraman silah arkadaşımız 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Tokat Valiliği’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, şehidimizin Tokat’ın Erbaa ilçesi Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildiği belirtildi.

Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3’ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök’ün bekar olduğu öğrenildi.