Mescid-i Aksa İmamı Kınadı. Provokatif Eylem Tehlikeli. Mescid-i Aksa Müslümanların. Filistin Halkı Mücadele Edecek. Fanatik Yahudiler Baskın Düzenliyor. İsrail Ayrımcılık Politikası Uyguluyor

ŞEYH İKRİME SABRİ’DEN KINAMA

Mescid-i Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da “kurban kesme” girişimini kınadı. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı olan Sabri, yazılı bir açıklama yaparak, “Bugün Mescid-i Aksa’nın avlusuna kurbanlık hayvan getirilip kesilmeye çalışılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Bu provokatif eylemin son derece tehlikeli olduğunu ve İsrail hükümetinin aşırı Yahudi gruplarla açık bir işbirliği içinde hareket ettiğini vurguluyoruz. Söz konusu girişim, mübarek camide yeni bir fiili durum yaratma çabasının açık bir göstergesidir.” şeklinde konuştu. Sabri, bu tarz provokatif eylemlerin tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti.

MESCİD-İ AKSA’YI KORUMAK İÇİN MÜCADELE

Fanatik Yahudi grupların, İsrail hükümetinin desteğiyle Mescid-i Aksa’nın kimliğini değiştirmeye yönelik her türlü eylemini kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan Sabri, Filistin halkının her zaman bu tür girişimlere karşı mücadele edeceğini ifade etti. Filistinlilerin Mescid-i Aksa’yı korumak için büyük bedeller ödediği konusunda dikkat çeken Sabri, bu halkın Aksa’nın yalnızca Müslümanlara ait olan özelliğinden ödün vermeyeceğini kaydetti. Sabri, ayrıca İsrail’in Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılık politikası yürüttüğünü belirterek, “Bu olayın yol açacağı ağır sonuçlardan işgal devleti (İsrail) güçlerini tamamen sorumlu tutuyoruz.” dedi.

BÖLGESEL GERİLİMİN TIRMANMASI

Arap ve İslam dünyası hükümetlerine Mescid-i Aksa’yı ve Müslümanları koruma çağrısında bulunan Sabri, “Bugün yaşananlar, bölgedeki gerilimi daha da körüklemekte, adeta ateşe benzin dökmekte ve Mescid-i Aksa’ya karşı ilan edilen din savaşının tehlikeli bir tırmanışına zemin hazırlamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. Zaman zaman kurban kesme çağrıları yapıldığını söyleyen Sabri, bu tür eylemlerin sık sık tartışma konusu olduğunu belirtti.

KURBAN KESME GİRİŞİMİ VE REAKSİYONLAR

Bir fanatik Yahudi, bugün Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da “kurban kesme” girişiminde bulundu. Sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde, dört İsraillinin Aksa’nın batısında bulunan Megaribe Kapısı’na yaklaştığı görüldü. Aşırılık yanlısı İsrailli gruplar, dönem dönem Mescid-i Aksa’nın çevresinde ve avlusunda kurban kesme çağrıları yapıyor. Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e düzenlediği baskınlar, bölgede gerginliği artırıyor. Mescid-i Aksa, 26 Ekim 1994’te İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde yer alıyor.

İŞGAL VE İHLALLER

Yahudiler, 2003 yılından beri İdarenin izni olmaksızın, İsrail’in tek taraflı kararlarıyla polis eşliğinde kutsal mabede girmeye devam ediyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu girişimleri baskın olarak nitelendirip Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini savunuyor. Ayrıca, Mescid-i Aksa Külliyesi’nin altında “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla kazı çalışmalarının yapıldığı belirtiliyor. İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa’da “sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer din mensuplarının sadece ziyarette bulunabildiği” tarihsel statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa’da dua etmesi ve dini ritüel gerçekleştirmesi sıkça kameralara yansıyor. Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.